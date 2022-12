Publiekslieveling Danny Jansen uitgeschakeld op WK na missen dubbels: ‘Het was gewoon weer ruk’

Publiekslieveling Danny Jansen is uitgeschakeld op het WK darts. Gemiste dubbels deden The Mullet de das om tegen Krzysztof Ratajski (3-1), die het in de derde ronde op mag nemen tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

,,Goddomme, daar gaan we weer.” Het is wat Jansen dacht toen zijn dubbels wéér niet liepen zoals hij had gehoopt. In de eerste ronde tegen Paolo Nebrida noteerde Jansen een finishpercentage van 22.92 (11/48) en tegen Ratajski ging het nóg minder met 19.35 procent (6/31). ,,Tot de 1-1 gooide ik netjes, maar daarna begint hetzelfde gezeik gewoon weer. Het percentage van de dubbels was gewoon weer ruk”, zo concludeerde de balende jongeling.

Jansen begon net als in de eerste ronde nog wel met een uitstekend gevoel aan het duel met de nummer achttien van de wereld. Engeland heeft Jansen in de harten gesloten en de fans gaven ‘Ruud Mullet’, zoals de Engelsen hem noemen, een warm welkom. Even leek dat de twintigjarige darter uit Holten ook vleugels te geven. Jansen wist Ratajski direct te breken in de eerste leg, maar vervolgens verviel de twintigjarige Tukker in dezelfde problemen. Hij werd direct teruggebroken, waarna Ratajski - die met 29% (9/31) op zijn dubbels ook niet geweldig finishte - de eerste set won.

,,Na die eerste set werd ik een beetje boos op mezelf. ‘Kom nou toch eens op man’, dacht ik. Ik had helemaal geen zenuwen, ik had ook geen trillende hand, ik stond gewoon lekker op dat podium en begon me ook te vermaken”, zei Jansen, die er nog wel 1-1 van maakte. Daarna moest hij de derde en vierde set aan Ratajski laten. ,,Ik probeerde de steun van het publiek ook nog mee te krijgen, maar het was steeds ‘net niet’. Ik deed mijn uiterste best om er nog wat dubbels in te friemelen en kreeg kansen zat, maar als je zo veel mist, houdt het wel een keer op.”

Kijkt Jansen verder dan het balen van zijn gemiste dubbels, dan kan hij naar eigen zeggen toch met trots terugkijken op zijn WK. ,,Je baalt, want dit was niet nodig, maar ik ben wel tevreden. Mijn doel was een rondje te winnen, er zijn er zat die geen ronde hebben gewonnen. Dit is het WK, dat brengt toch andere zenuwen met zich mee. Het ken best wezen dat we nu naar een barretje lopen, een pijltje gaan gooien en ik de ene na de andere dubbel gooi. Dus ja, ik ga deze wedstrijd snel vergeten, genieten van wat ik hier heb meegemaakt en zorgen dat ik hier volgend jaar weer sta. Ik ben niet de eerste en ook niet de laatste die hier een wedstrijd verliest.”

De derde ronde krijgt dus geen burenruzie tussen Nederland en België. De Belg Dimitri Van den Bergh mag het op gaan nemen tegen Ratajski.

