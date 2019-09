Qiang Wang verrast Roland Garros-winnares Barty

Nummer 13 Federer op indrukwek­ken­de wijze naar kwartfina­le US Open

19:41 Vijfvoudig US Open-winnaar Roger Federer heeft zich op imponerende wijze bij de laatste acht geschaard in New York. In een volgepakt Arthur Ashe Stadium was David Goffin geen partij voor de 38-jarige Zwitser: 6-2, 6-2, 6-1.