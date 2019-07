Qualifier Balázs haalt drie jaar na terugkeer eerste ATP-finale

Nederland treft Japan in finale World Port Tournament Rotterdam

22:41 De Nederlandse honkballers staan zondag in de finale van het World Port Tournament in Rotterdam tegenover Japan. De Japanners wonnen het Aziatische onderonsje met Taiwan met 8-1 en plaatsten zich daardoor ook voor de eindstrijd. Japan legde de basis voor de zege al in de eerste inning, waarin het vier punten maakte.