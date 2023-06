Quincy Promes op vakantie in Rusland op de foto met Hollywoodster en Poetin-fan Steven Seagal

De veroordeling van topvoetballer Quincy Promes van Spartak Moskou maakt ook in Rusland wat los. Wat moet er met hem gebeuren? Moeten Spartak en Rusland hem helpen of niet? De voetballer zelf blijft zich ondertussen profileren als fan van Rusland en ging op de foto met Hollywoodster en Poetin-fan Steven Seagal. Want áls hij uit handen van de Nederlandse justitie wil blijven, heeft hij een Russisch paspoort nodig.

Promes werd 19 juni veroordeeld tot 1,5 jaar cel wegens het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest, na een langslepende ruzie over een gestolen ketting van Promes’ tante. Daarnaast hangt de vijftigvoudig international nog een veel langere celstraf boven het hoofd vanwege betrokkenheid bij drugshandel.

In Rusland is Promes veilig voor de Nederlandse justitie, omdat hij een verblijfsvergunning heeft en Rusland en Nederland momenteel geen zaken doen over het uitleveren van verdachten of veroordeelden. Maar Promes kan pas echt definitief in het land blijven waar hij zo succesvol is, als hij een Russisch paspoort heeft. En dat werd bij een eerste poging geweigerd. De meningen of Rusland hem moet blijven ‘helpen’ zijn ondertussen erg verdeeld.

De nieuwe baas van Spartak Moskou zei onlangs in een eerste persconferentie dat Spartak bereid is Promes te helpen als hij echt in Rusland wil blijven. Er gaan ook stemmen op om Promes - zeker als hij ook voor drugshandel wordt veroordeeld - niet meer de hand boven het hoofd te houden. Volgens de Russische wet wordt het heel moeilijk om een paspoort te bemachtigen als de straffen die hij krijgt onherroepelijk zijn. Promes is tegen de veroordeling voor de steekpartij in hoger beroep gegaan.

‘Krasnodar-gebied is paradijs’

Reden in elk geval voor de gerenommeerde Russische sportsite sports.ru om de afgelopen weken de vakantie van Promes zoveel mogelijk in beeld te laten brengen door een blogger. Zo zien we Promes onder meer in het zuiden van het land, het Krasnodar-gebied. ,,Als er een paradijs in de wereld is, dan is dit het Krasnodar-gebied,” staat erbij. Ook foto's met vriend Hakim Ziyech komen weer voorbij. De Marokkaanse voetballer was tijdens de rechtszaak op bezoek bij Promes en op een voetbalgala.

Opmerkelijkst is een foto van Promes met de nu 71-jarige Hollywoodster Steven Seagal, bekend van dozijnen vechtfilms die bijna allemaal op elkaar lijken. De reusachtige acteur laat zich al jaren gelden als groot fan en vriend van Vladimir Poetin. De Russische president verleende de acteur in 2016 persoonlijk het Russische staatsburgerschap. In 2018 werd de voormalig actieheld benoemd tot speciaal gezant. In die rol moest hij namens Rusland de betrekkingen met de Verenigde Staten verbeteren.

Waar Promes en Seagal elkaar van kennen, weet ook sports.ru niet, maar volgens de site ‘werd het eind van Promes’ vakantie verpest door de 1,5 jaar cel die hij kreeg’. En meteen plaatste hij een foto met acteur Steven Seagal, aldus sports.ru.