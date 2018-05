Quintana komt Soler tegen tijdens trainingsritje

Vrouwen Oran­je-Rood klaar in de play-offs

5 mei De hockeyvrouwen van Oranje-Rood zijn uitgeschakeld in de play-offs om het landskampioenschap. In het Wagener Stadion in Amstelveen was Amsterdam ook in de tweede wedstrijd te sterk. Het werd vlak voor tijd 2-1 en daardoor speelt Amsterdam in het hemelvaartsweekend de finale tegen Den Bosch.