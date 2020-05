Quiz | In welk jaar stond Martin Verkerk in de finale van Roland Garros?

KNVB heeft goed nieuws voor Pusphaira: studenten­club stijgt naar de vierde klasse

10:53 Pusphaira promoveert naar de vierde klasse. Dat kreeg de Eindhovense studentenclub woensdagochtend te horen van de KNVB. Pusphaira was met 35 punten uit vijftien wedstrijden koploper in de vijfde klasse D toen de competitie in maart voortijdig werd beëindigd. Pusphaira maakte daarna gebruik van de optie om een promotieverzoek in te dienen. Dat is toegekend door de voetbalbond.