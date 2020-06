Quiz | Wat is de favoriete voetbalclub van Rafael Nadal?

Maxi Romero wil terug naar PSV en sluit in juli weer aan in Eindhoven

15:55 Maxi Romero keert volgende maand terug bij PSV in Eindhoven. Hoewel zijn huidige club Vélez Sarsfield hem graag nog een seizoen op huurbasis had willen houden, ziet de spits zijn sportieve toekomst in Europa liggen. Om te beginnen dus bij PSV, waar hij een nieuwe start kan en wil maken. Niet alleen omdat de Eindhovenaren hem in een shirt van PSV aan het werk willen zien, maar ook omdat hij zelf hier wil slagen.