Raemon Sluiter tijdens Australian Open commentator bij Eurosport

Zesde veroordeling Knokkende Caenepeel veroor­deeld tot werkstraf

14:25 De rechtbank in Brugge heeft voetballer Jinty Caenepeel (ex- FC Eindhoven en ex-Excelsior) veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur wegens geweldpleging in het Belgische uitgaansleven. Bij een knokpartij vorig jaar in Oostende liep het slachtoffer een sleutelbeenbreuk op.