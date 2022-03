Rafael Nadal dendert ook tegen Nick Kyrgios door en wint negentiende partij van 2022

Rafael Nadal heeft ook zijn negentiende partij in 2022 gewonnen. De 35-jarige Spanjaard versloeg de Australiër Nick Kyrgios in de kwartfinales van het masterstoernooi van Indian Wells en treft nu zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz, die titelverdediger Cameron Norrie uitschakelde. ,,Het wordt zwaar tegen ‘Rafa’, maar ik ga ervan genieten”, zei de 18-jarige Alcaraz. ,,Ik speel namelijk niet iedere dag tegen mijn idool.”

De twee Spanjaarden stonden vorig jaar in Madrid voor het eerst tegenover elkaar op de ATP Tour. Nadal versloeg Alcaraz toen met 6-1 6-2. De tiener was destijds nog de nummer 120 van de wereld en deed met een wildcard mee, nu staat hij op de negentiende plaats. Op het hardcourt van Indian Wells won Alcaraz in de kwartfinales met 6-4 6-3 van Norrie, de Brit die het toernooi vorig jaar won.

Nadal, die dit seizoen nog ongeslagen is en in januari op de Australian Open zijn 21e grandslamtitel veroverde, had aanzienlijk meer moeite om Kyrgios te verslaan. Na bijna 3 uur kon de nummer 4 van de wereld toch weer een overwinning vieren: 7-6 (0) 5-7 6-4. Nadal wist de Australiër, die tot aan de kwartfinales nog geen set en zelfs geen servicegame had verloren, zowel in de eerste als derde set een keer te breken.

Nadat Kyrgios aan het net de Spanjaard had gefeliciteerd, smeet hij uit frustratie zijn racket hard op de grond. Een ballenjongen langs de baan werd bijna geraakt door het rondvliegende racket.

,,Het spijt me. Mijn racket stuiterde gek op, dit was zeker niet mijn bedoeling”, aldus de Australiër, die tijdens de partij ook twee keer ruzie maakte met toeschouwers op de tribune. ,,Als iemand weet wie deze ballenjongen is, laat me dat dan weten, dan stuur ik hem een racket op. Gelukkig is hij in orde. Ik had echt het gevoel dat ik degene zou zijn die de zegereeks van Nadal zou beëindigen, daarom komt deze nederlaag hard aan”, aldus Kyrgios, afgezakt naar plek 132 op de wereldranglijst.

Wesley Koolhof

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn op het masterstoernooi van Indian Wells in de kwartfinales uitgeschakeld. Het duo, als zevende geplaatst in Californië, moest het afleggen tegen het als tweede geplaatste koppel Rajeev Ram/Joe Salisbury. De Amerikaan en de Brit wonnen in twee sets: 7-6 (4) 7-5.

Koolhof (32) en Skupski veroverden dit jaar al drie titels op de ATP Tour, in Melbourne, Adelaide en Doha. Ze hadden hun eerste twee partijen in Indian Wells zonder setverlies gewonnen, maar Ram en Salisbury bleken in de kwartfinales te sterk.

In het enkelspel bij de vrouwen schaarden titelverdedigster Paula Badosa en Maria Sakkari zich bij de laatste vier. De Spaanse versloeg Veronika Koedermetova uit Rusland met 6-3 6-2, de Griekse Sakkari was te sterk voor de Kazachstaanse Elena Rybakina: 7-5 6-4. Een dag eerder haalden de Roemeense Simona Halep en Iga Swiatek uit Polen al de halve finales in Indian Wells.