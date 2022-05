Rafael Nadal drukt speculaties over blessures de kop in richting Roland Garros

Oud-hockeyer Balken­stein openhartig over overlijden broer: ‘Voelde alsof mijn olympische droom me werd ontnomen’

In de zomer van 2012 verwezenlijkte Marcel Balkestein zijn jongensdroom door met Oranje naar de Olympische Spelen in Londen te gaan. De oud-hockeyer vertelt in zijn biografie Bikkelhart hoe zijn droom bijna in duigen viel. ,,Ik had er zo ontzettend hard voor gewerkt.”

13:00