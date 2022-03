Rafael Nadal en Andy Murray hard voor huilende Naomi Osaka: ‘Vijandig publiek hoort erbij’

Osaka verliet eerder op het toernooi in tranen de baan. Iemand had vanaf de tribunes ,,Naomi, you suck” geroepen. Nadal zei ook dat zulke vijandige geluiden vanuit het publiek bij de sport horen. ,,Ook al is het verschrikkelijk om hierover te horen, we moeten er op voorbereid zijn, toch? Ik weet dat Naomi vaker last heeft van dit soort mentale problemen. Het enige wat ik haar toewens is dat ze er goed van herstelt. Maar in het leven is niets perfect. We moeten klaar zijn voor tegenslagen”, aldus de 21-voudig grandslamkampioen.