Rafael Nadal feliciteert Novak Djokovic met 23ste grandslamzege: ‘Het leek een paar jaar geleden nog onmogelijk’

Novak Djokovic geeft Carlos Alcaraz credits voor strijdlust na kramp: 'Hij zal nog genoeg gaan winnen'

Novak Djokovic staat zondag voor de zevende keer in de finale van Roland Garros. De 36-jarige Serviër won in de hitte in Parijs in vier sets van de 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz, die aan het begin van de derde set fysieke problemen kreeg. De nummer 1 van de wereld speelde de wedstrijd nog wel uit, maar kon niet meer voluit en vrijuit spelen. Het werd uiteindelijk 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.