Rafael Nadal kent geen problemen op Australian Open, ook Ashleigh Barty oppermachtig in Melbourne

Nadal (35) had ruim tweeënhalf uur nodig om de nummer 126 van de wereld te verslaan. Hij benutte op eigen opslag pas zijn vijfde wedstrijdpunt, na een forehandmisser van Hanfmann.

Voor Nadal is het de vijfde zege van het seizoen. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi. Nadal was het toernooi ook begonnen met een zege in drie sets. Hanfmann had in de vorige ronde de Australiër Thanasi Kokkinakis verrast.

Machtsvertoon Barty

Ashleigh Barty plaatste zich bij de vrouwen eveneens met groot vertoon van macht voor de derde ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld gunde de Italiaanse Lucia Bronzetti, de mondiale nummer 142, slechts twee games: 6-1 en 6-1.

Volledig scherm Ashleigh Barty © EPA

De eenzijdige partij in de Rod Laver Arena duurde maar 52 minuten. Barty maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt na een misser van de qualifier, die een backhand in het net sloeg.

Barty (25) mikt op haar derde grandslamtitel en haar eerste in Melbourne. ,,We zijn precies waar we willen zijn. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en mijn team werkt goed samen”, zei Barty, die het seizoen inluidde met winst van het WTA-toernooi van Adelaide.

Ook in de eerste wedstrijd had Barty minder dan een uur nodig. Toen verloor ze tegen de Oekraïense Lesia Tsoerenko slechts één game. De Italiaanse Camila Giorgi is de volgende opponent van Barty.

Korda

De Amerikaan Sebastian Korda was in een partij van liefst 4 uur en 47 minuten te sterk voor de Fransman Corentin Moutet. Het werd 3-6 6-4 6-7 (2) 7-5 7-6 (6) voor de nummer 43 van de wereld. Korda is de zoon van voormalig prof Petr Korda, die de Australian Open in 1996 wist te winnen. In de vorige ronde had Korda de Brit Cameron Norrie, de mondiale nummer 12, uitgeschakeld.

De Canadees Denis Shapovalov had ook vijf sets nodig om de derde ronde te halen. Hij knokte zich met 7-6 (6) 6-7 (3) 6-7 (6) 7-5 6-2 langs de Zuid-Koreaan Kwon Soonwoo. Matteo Berrettini leed setverlies tegen de Amerikaan Stefan Kozlov, maar won uiteindelijk wel vrij eenvoudig: 6-1 4-6 6-4 6-1.

