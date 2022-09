Rafael Nadal ‘verdrietig’ na tennispensioen Roger Federer: ‘Had gehoopt dat deze dag nooit zou komen’

Exclusief interview Uitgebreid interview met Roger Federer: over zijn tweelingen, leven als superheld en het leven ná tennis

Roger Federer stopt met tennis. AD Sportwereld schoof in juli nog bij de tennislegende aan toen hij kort in Nederland was. Daarin sprak hij een keer niet over tennis - al gaf hij wel aan nog druk bezig te zijn met een terugkeer op de baan -, maar vooral over zijn leven én zijn leven na het tennis dat nu definitief gaat beginnen. Lees hieronder het uitgebreide interview met Federer van juli dit jaar.

