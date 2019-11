Rafael Nadal voor het eerst dit jaar op 1

De Serviër stond een jaar geleden ook in de finale in Parijs, terwijl Nadal geen punten had te verdedigen omdat hij afgelopen jaar al na de US Open een punt achter zijn seizoen zette vanwege een buikspierblessure.



De 33-jarige Spanjaard voerde de wereldranglijst precies een jaar geleden voor het laatst aan. Hij was daarna steeds de nummer 2 achter Djokovic. Nadal haalde in Parijs de halve finales, maar moest zich vlak voor het begin van zijn partij tegen Denis Shapovalov terugtrekken vanwege (opnieuw) een buikspierblessure. Bij de ATP Finals van volgende week in Londen kan Djokovic de koppositie al weer overnemen en zo het jaar als nummer 1 afsluiten.