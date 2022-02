Rafael Nadal weer te sterk voor nummer 1 Daniil Medvedev: na Australian Open nu ook in Acapulco

Goede vorm FC Eindhoven niet ongezien gebleven: Sleegers en Bertrams maken kans op Bronzen schild

FC Eindhoven is nog in een felle strijd verwikkeld voor het winnen van de derde periode en de goede vorm van de Blauw-Witten is niet onopgemerkt gebleven. Doelman Nigel Bertrams en aanvaller Joey Sleegers maken kans op een Bronzen schild. Ook doelman Mike Havekotte van Helmond Sport is genomineerd.

25 februari