Rafael Nadal zes tot acht weken aan de kant met heupblessure

Australian Open

Nadal verloor gisteren in de eerste ronde van de Australian Open in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. In die partij blesseerde hij zich al in de tweede set aan zijn linkerbeen.

Nadal (36) was ontgoocheld na die partij en zijn zoveelste blessure. ,,Ik had er al een paar dagen een beetje last van, maar niet zoveel als nu. Ik heb een geschiedenis met deze heup, maar ik weet nog niet wat het is. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er mentaal niet kapot van ben”, zei hij toen.

Nader onderzoek wees uit dat er sprake is van een beschadigde spier in het heupgewricht van zijn linkerbeen. ,,Nu is het tijd voor rust en ontstekingsremmende fysiotherapie”, schrijft Nadal op Twitter. ,,Normaal gesproken kost deze blessure zes tot acht weken.”

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

