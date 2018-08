Raiola haalt uit naar Scholes: ‘Hij zou Churchill nog niet herkennen als leider’

Deze vijf dingen kan PSV vanavond verwachten van BATE Borisov

9:13 Een geslepen counterploeg, die weet wat er wordt gevraagd in de voorronden van de Champions League. En een uitgeruste, fitte selectie met veel lengte. Dat is wat PSV vanavond in de play-offs zo’n beetje kan verwachten van BATE Borisov.