Ranomi Kromowidjojo: van doodziek naar de beste van de wereld in vijf maanden tijd

DEZE WEEK IN.... 2010Precies tien jaar geleden kende Ranomi Kromowidjojo haar internationale doorbraak. In Dubai veroverde ze drie wereldtitels op het WK zwemmen kortebaan. Vijf maanden eerder was ze nog doodziek.

Amper vijf maanden nadat Ranomi Kromowidjojo met een hersenvliesontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis kroonde ze zich tot de beste zwemster ter wereld. Tijdens het WK kortebaan (25 meterbad) in Dubai in 2010 won de 20-jarige zwemster driemaal goud: op de 50 en 100 meter vrije slag en met de estafetteploeg op de 4x100 vrij. Het betekende de internationale doorbraak van Kromowidjojo als individuele topzwemster. In de zomer van 2008 had ze als als 17-jarige olympische debutante in Peking al wel estafettegoud gewonnen met de ‘Golden Girls’ Femke Heemskerk, Marleen Veldhuis en Inge Dekker.

Diep graven

Exact tien jaar na haar wereld­bestorming in de Verenigde Arabische Emiraten moet Kromowidjojo diep in haar geheugen graven om herinneringen op te halen aan het WK. ,,Ik heb in Dubai inderdaad mijn eerste individuele wereldtitels gewonnen, maar wat ik mij van dat toernooi herinner is heel selectief”, zegt ‘Kromo’ eerlijk. ,,Grappig is dat het EK dat drie weken eerder in Eindhoven werd gehouden mij veel beter bij staat. Toen haalde ik vier gouden medailles en moest ik van blijdschap en opluchting heel hard huilen. Ik was blij dat ik terug was op topniveau. Enkele maanden eerder was ik tijdens een trainingskamp met de nationale ploeg op Tenerife heel erg ziek geworden. Van de één op de andere dag ging ik van supergezond naar superziek. Dat was echt heel heftig.”

Kromowidjojo bleek een hersenvliesontsteking te hebben en moest een week in het ziekenhuis blijven. ,,Ik kon die zomer niet meedoen aan het EK langebaan in Boedapest. Daarom was ik zo blij dat ik op het EK kortebaan in Eindhoven echt weer terug was. Van extreem ziek zijn naar je beste tijden zwemmen binnen enkele maanden, heel bizar.”

Ranomi Kromowidjojo in 2010 na haar derde gouden medaille op het WK kortebaan. Na de 100 vrij en de estafette 4x100 vrij is ze ook de beste op de 50 meter vrije slag.

Heftig jaar

Het staat Kromowidjojo nog wel haarscherp voor de geest dat ze op het WK kortebaan in december 2010 vol overtuiging goud won op de 100 meter vrije slag. ,,Dat was mijn eerste race in Dubai. Ik zwom echt heel goed en lag meters voor op mijn concurrenten. Al ver voor de finish wist ik: ‘Ik ga dit gewoon winnen, ik ga deze wereldtitel pakken’. Dat was een heel bijzonder gevoel, echt supervet. Ik voelde me ontzettend sterk. Een wereldtitel winnen na zo’n heftig jaar... Een paar maanden eerder kon ik überhaupt niet zwemmen, lopen of fietsen. Door mijn overwinning op de 100 vrij kreeg ik heel veel vertrouwen richting de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Mijn grote doel was om daar te schitteren op de 100 vrij. De wereldtitel in Dubai was de bevestiging: Yes, hoppa. Ik kan het nog.”

Na haar eerste individuele wereldtitel in haar zwemcarrière was er van euforie geen sprake bij Kromowidjojo. Tegenover de Nederlandse pers was ze na haar gouden race de rust zelve. ,,Dit is een mooi vervolg op mijn Europese titel”, vertelde Kromowidjojo. ,,Ik denk dat de echte blijdschap volgende week wel komt, met de kerstdagen”, sprak de ‘koele Kromo’.

Inge Dekker, Femke Heemskerk, Hinkelien Schreuder en Ranomi Kromowidjojo (vlnr) wonnen op het WK kortebaan in 2010 de 4x100 meter vrije slag.

Enkele uren later volgde toch eerder dan verwacht de ontlading, getuige een berichtje van de kersverse wereldkampioene op Twitter. ‘Ik begon pas echt te lachen toen de heer Mark Rutte mij net op m’n 06-nummer belde. Jaaaa Wereldkampioen!!! XXX. Dank dank jeeee’, slingerde Kromowidjojo via social media de wereld in.

Corona

Haar ervaringen rond haar hersenvliesontsteking tien jaar geleden kwamen Kromowidjojo dit voorjaar goed van pas toen de sportwereld stilviel. ,,In de zomer van 2010 kon ik zeven weken niet zwemmen. Toch verbrak ik enkele maanden later mijn beste tijden en werd ik Europees en wereldkampioen. Toen we door corona niet konden trainen wist ik: als je even uit het water ligt, is dat heel vervelend maar het komt allemaal weer goed. Dat had ik geleerd van 2010. Daar hield ik me tijdens de lockdown aan vast.”