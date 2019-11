Raonic meldt zich vanwege rugblessure af voor Daviscup

High fives en selfies voor ZSV’er Kuunders na heldenrol in Kranenmor­tel­der­by: ‘Deze is voor de fans’

10:31 Koen Kuunders kan voorlopig niet meer rustig over straat. De middenvelder speelde voor zijn eigen supporters de hoofdrol in de Kranenmortelderby tussen ZSV en Deurne. Nadat het duel in de tweede helft leek te eindigen in een saaie, maar terechte 1-1, schoot hij in de slotseconden van een bijzonder lange blessuretijd ZSV naar de zege.