Raymond van Barneveld: ‘Een comeback sluit ik niet uit’

Door Yorick Groeneweg



Raymond van Barneveld (52) is er nog niet zo in thuis, de wereld van het soft tip darts. Het elektronische bord maakt het mogelijk dat je van afstand tegen elkaar kunt spelen. Ideaal in coronatijden. Alleen de pijltjes zijn van plastic, de pijlpunten niet zo lang en de telling is ook anders. Niet alleen bull’s eye is goed voor vijftig punten, ook de rand eromheen.