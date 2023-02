Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode vroeg klaar in Barnsley, Kevin Doest blinkt uit

Het laatste kunstje van Van Buul: ‘Ik zit te klooien met m’n gezondheid, dit is om Knegselse Boys vooruit te helpen’

In het jaar dat Noud van Buul voor de eerste keer trainer werd bij Knegselse Boys was Joop den Uyl minister-president van Nederland, moest de Amerikaanse president Nixon aftreden vanwege het Watergate-schandaal en speelde Nederland tegen Duitsland voor de eerste keer de finale van het WK-voetbal. Sinds enkele weken is hij terug bij de club om na dit seizoen en 50 jaar in het vak voor de tweede keer afscheid te nemen.