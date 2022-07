Raymond van Barneveld strandt in achtste finales Players Championship 19

TRANSFER PSV legt Savio op huurbasis vast en profiteert mee bij successen

PSV heeft de zevende versterking van deze zomer beet. De Braziliaan Savio komt definitief op huurbasis naar Eindhoven en wordt gehaald voor de linkerkant van de aanval, terwijl hij ook aan de rechterzijde uit de voeten kan. Hij is in eigendom van de City Football Group, dat hem inschrijft bij het Franse Troyes. Van daaruit wordt hij een seizoen verhuurd aan PSV. Langer is niet toegestaan, maar PSV heeft wel de intentie dat hij langer dan een jaar blijft.

8 juli