Raymond van Barneveld stunt met zege op Gerwyn Price bij Grand Slam of Darts: ‘Ik voel me waanzinnig’

Dankzij de overwinning is de 55-jarige Van Barneveld na twee partijen al zeker van een plaats in de achtste finales. Gisteren liet hij al zien in goede vorm te verkeren door Dave Chisnall met 5-3 te verslaan.

,,Ik begon zo vreselijk slecht, ik was een beetje gespannen”, reageerde Van Barneveld bij Viaplay. ,,Daarna liet ik het beetje los. Ik dacht: Vechten, vechten, vechten, dan maar winnen op mentaliteit. Maar het was lastig, want hij bleef die negentiens er maar inpompen.”

Hoewel Price een hoger gemiddelde noteerde (106 tegenover 100) trok de Nederlander toch aan het langste eind. ,,Het is geweldig dat het nu een keer mijn kant opvalt. Want vergis je niet, ik heb in maart mijn laatste televisietoernooi gespeeld. En dan kom je hier ook nog in zo’n zware poule terecht. Maar misschien is dat wel goed voor mij. Ik voel me waanzinnig en als ik me goed voel dan zie je wat ik kan.”