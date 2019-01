Raymond van Barneveld toch in Premier League

Deze competitie op (vooral) donderdagavonden van tien topdarters doet op 27 en 28 maart Rotterdam aan. Ahoy was binnen een halfuur tweemaal uitverkocht.



De overige negen deelnemers zijn: Michael van Gerwen, Michael Smith, Gary Anderson, Rob Cross, Peter Wright, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en James Wade. In vergelijking met de Premier League of Darts van vorig jaar is Wade in de editie van 2019 nieuw. Hij vervangt Simon Whitlock.