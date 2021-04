Raymond van Barneveld weer op de been: ‘Ik kom sterker terug’

In tegenstelling tot zijn flauwte in maart in Milton Keynes, toen Van Barneveld medisch moest worden behandeld, bleek afgelopen week dat de Haagse darter iets verkeerds had gegeten. ,,Hij is helemaal weer oké", meldde zijn manager woensdag op het Instagramaccount van ‘Barney’. ,,Hij had wat verkeerds gegeten en voelde zich maandag plots misselijk worden. Hij laat weten dat alle reacties hem goed hebben gedaan. Hij keert binnenkort weer sterker én beter terug.”