Real-voorzitter Pérez wil Nadal tegen Federer in Bernabéu

Het duel tussen de twee tennissers met de meeste grandslamtitels in het uitverkochte stadion zou de best bezochte tenniswedstrijd ooit zijn. Bernabeu kan 81.044 supporters herbergen. Spaanse media melden dat Nadal al is benaderd en “openstaat voor het idee”.

Het is niet duidelijk of de wedstrijd voor of na het gereedkomen van de verbouwing van Bernabéu wordt gespeeld. In mei is begonnen met de 500 miljoen euro kostende verbouwing. Het stadion krijgt onder meer een uitschuifbaar dak. In het vernieuwde stadion passen straks evenveel toeschouwers als nu. Tijdens de renovatie blijft Real Madrid wel gewoon in het stadion spelen.

In het Guinness Book of Records staat de wedstrijd tussen de Belgische Kim Clijsters en de Amerikaanse Serena Williams te boek als de best bezochte tenniswedstrijd ooit. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel kwamen in 2010 destijds 35.681 toeschouwers kijken hoe Clijsters met 6-3, 6-2 van Williams won. Martina Navratilova was scheidsrechter bij deze wedstrijd.