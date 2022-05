Rebekah Vardy breekt in rechtszaak tegen Coleen Rooney als dreigementen aan dochtertje ter sprake komen

Rebekah Vardy vs Coleen Rooney in ‘het proces van de eeuw’ in Engeland: dit is ‘The War of WAG’s’

In de ene hoek: Coleen Rooney (36), vrouw van ex-voetballer Wayne. In de andere hoek: Rebekah Vardy (40), vrouw van spits Jamie. Dit is ‘The War of the WAGs’, de rechtszaak waar fans over zingen in voetbalstadions en die maandag begint.

8 mei