Recent gestopte Kiki Bertens bevallen van zoon Mats

ANALYSE PSV hoopt dat Drommel de re­set-knop vindt en denkt al aan nieuwe keepers­vloot

PSV is achterop geraakt in de race met Ajax en lijkt na een kraker in Enschede gezien voor het kampioenschap. Je moet de ploeg van Roger Schmidt nooit compleet afschrijven, zo blijkt, maar een nieuwe landstitel is ineens heel ver weg. Volgend seizoen wil de club een andere bezetting van de keepersvloot.

4 april