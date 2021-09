Record én miljoenenvilla voor Cristiano Ronaldo in Manchester

Een dag later kon de privéjet nog eens overvliegen. Toen was het de beurt aan zijn partner Georgina Rodriguez (27) en hun vier kinderen om hun intrek te nemen in de woonst. ‘Gio’ kent het leven over het kanaal al. De Spaanse werkte er nog als oppas, tot ze terugkeerde naar Spanje en Ronaldo in Madrid leerde kennen. Cristiano, die wekelijks 525.000 euro gaat opstrijken, en Georgina kijken ernaar uit hun twee zonen en dochters in Engeland verder te zien opgroeien.