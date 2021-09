Record komt steeds dichterbij voor Djokovic: Serviër naar halve finale US Open

Harris smijt uit frustratie flesjes in de lucht tegen winnende Zverev

8 september Alexander Zverev (24) heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de halve finales gehaald bij de US Open. De als vierde geplaatste Duitser liet zich in New York niet verrassen door zijn Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoot Lloyd Harris. Na 2 uur en 5 minuten was het duel voorbij: 7-6 (6) 6-3 6-4. Er was ook een opvallend incident met Harris die twee flesjes wegsmeet.