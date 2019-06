Regen dwarsboomt kwartfinales op Roland Garros

Messi's vrije trap tegen Liverpool verkozen tot mooiste Champions Lea­gue-goal

17:36 De vrije trap van Lionel Messi tegen Liverpool is gekozen tot mooiste doelpunt van dit seizoen in de Champions League. Messi scoorde namens zijn club FC Barcelona in de halve finale de 3-0 tegen Liverpool. Het mocht voor Barça niet baten, aangezien Liverpool na een comeback in Engeland (4-0 winst) doorging én het toernooi won.