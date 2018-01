Rel in het Noorse handbal: naaktfoto's gestolen en verspreid

Veel interesse voor PSV-aanvaller Albert Gudmundsson

16 januari Met drie goals in de interland tegen Indonesië zette Albert Gudmundsson zich deze week op de kaart bij en in IJsland. De 20-jarige PSV'er kreeg in de eredivisie nog maar zeven minuten speeltijd (verdeeld over vier invalbeurten), maar is al wel international bij de WK-ganger.