Rel rond Osaka ontspoort: Roland Garros dreigt met diskwalificatie

Door Rik Spekenbrink In een uitgebreid statement van het grand slam staat dat Osaka een eerste boete van 15.000 dollar opgelegd heeft gekregen voor het weigeren van een persconferentie na haar gewonnen eersterondepartij. Die had de ster van het vrouwentennis ingecalculeerd, toen ze vorige week al aankondigde tijdens Roland Garros niet met de media te praten. Osaka zei te hopen dat het geld besteed zou worden aan een programma rond geestelijke gezondheid. Dat was volgens haar ook de reden om de media te boycotten. Journalisten zouden geen oog hebben voor de geestelijke staat van spelers, kort na een verloren partij.

Maar Roland Garros is niet gediend van de actie. ,,We hebben Naomi Osaka laten weten dat als zij doorgaat met het weigeren van haar mediaverplichtingen, zij verdere consequenties kan verwachten. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen de sancties zwaarder worden, inclusief een uitsluiting van het toernooi. Het kan bovendien leiden tot een onderzoek, waarna verdere boetes en uitsluitingen op andere grand slams kunnen volgen”, zo meldt het statement.

Roland Garros laat weten tevergeefs te hebben geprobeerd in contact te treden met Osaka. Ze verwijten haar ‘een gebrek aan betrokkenheid’. Het toernooi maakt duidelijk samen op te trekken met de drie andere grand slams. Gezamenlijk hebben de vier organisaties de Japanse ook aangeschreven met een aanbod haar te steunen als het gaat om zorgen rond mentale gesteldheid van tennissers. ,,Maar we willen benadrukken dat regels er zijn voor alle spelers, ongeacht hun status, overtuiging of prestaties. We staan open voor gesprekken over alle aspecten die de spelers ervaren. Maar we kunnen alleen wat bereiken door respectvolle, constructieve discussie.”