Remco Stam wint na een schitterende solo de ronde van Westerhoven

Zoals pa in de criteriums en op de schaatsbaan vroeger een heel peloton gruwelijk veel pijn kon doen, zo deed zoon Remco het in De Kempen zaterdagavond ook. Zijn 22-jarige broer Maikel zat in Westerhoven ook in de kopgroep en kon af en toe wat afstoppen, maar wat de jongste fietsende telg uit de Stam-dynastie. ,,Het was pas zijn tweede wedstrijd van het jaar”, zei vader Arnold (53), die geenszins verbaasd was. ,,Remco schaatst heel graag en rijdt prachtige tijden, maar ik denk soms dat hij nog meer gemaakt is voor het wielrennen. Een paar weken geleden reed hij een criterium in West-Brabant en kon hij goed volgen, maar nu staat hij gewoon alweer op het podium. Dat is gewoon hartstikke knap, zeker als je kijkt hoe hard er vandaag gekoerst is.”