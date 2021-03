Restricties nopen Djokovic om zich af te melden voor ‘Miami’

Arnesen start operatie frisse wind door met Brard te breken

17:25 Technisch directeur Frank Arnesen heeft hoofd opleidingen Stanley Brard laten weten dat zijn aflopende contract bij Feyenoord niet zal worden verlengd. Brard, die in twee periodes twaalf jaar werkzaam was bij de jeugdopleiding van de Rotterdammers, vertrekt om die reden na dit seizoen bij de club. ,,Aan ons de taak om een waardig opvolger voor hem te vinden die Feyenoord Academy en de jeugdopleiding verder kan ontwikkelen”, liet Arnesen in een officieel persbericht weten.