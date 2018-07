Reuzendoder De Zwaan verslaat na Van Gerwen ook oud-wereldkampioen Lewis

Dorpscam­ping Gemert kukelt van het podium af

24 juli Lang werd er gedroomd van de gele trui, maar Dorpscamping Gemert lijkt definitief af te haken in de strijd om het geel in de ED Lezerstour. In de zestiende etappe verloor de dorpscamping veel punten op de concurrentie en sloot het de dag niet af op de derde stek - waar het de etappe nog mee begon - maar op plaats zeven.