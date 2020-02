Ribakina verslaat in Dubai ook Pliskova

Jong PSV gaat voor goed seizoens­slot, om te beginnen tegen TOP Oss

16:43 Met de laatste tien wedstrijden van het seizoen bijna in zicht is duidelijk dat Jong PSV dit voetbaljaar niet in aanmerking komt voor het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond wil de ploeg van trainer Peter Uneken tegen Top Oss wel proberen meer afstand te nemen van de staartploegen in de eerste divisie. Middenvelder Richie Ledezma is na een rode kaart nog geschorst en het team kampt met enkele blessures.