Richard Krajicek huldigt tennisser van het jaar Tim van Rijthoven: ‘Extra steuntje in de rug’

De 25-jarige Van Rijthoven ontving de prijs in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen uit handen van jurylid Richard Krajicek. ,,Je hebt in Rosmalen toppers als Daniil Medvedev en Taylor Fritz verslagen. Deze prijs is bedoeld als een felicitatie voor een geweldige prestatie en een extra steuntje in de rug”, zei Krajicek.