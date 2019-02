Richel Hogenkamp geselecteerd voor Fed Cup-duel, Bibiane Schoofs speelt dubbelspel

Haarhuis heeft zijn huiswerk gedaan en slaat Canada door de aanwezigheid van Andreescu minimaal net zo hoog aan als zijn eigen ploeg. ,,Canada is voor mij de lichte favoriet. Hun topspeelster heeft dit jaar al zestien wedstrijden gewonnen en slechts twee verloren en heeft daarmee de beste seizoenstart van alle speelsters op de WTA Tour”, aldus Haarhuis. ,,Maar het thuisvoordeel en de ondergrond zijn weer in ons voordeel.”

Dubbelspel

Behalve Hogenkamp en Rus behoren ook Bibiane Schoofs en Demi Schuurs tot de Nederlandse selectie. Zij nemen zondag het dubbelspel voor hun rekening.



Het duel tussen Nederland en Canada maakt deel uit van Wereldgroep II. De plaats van handeling is de Maaspoort in Den Bosch, waar een indoorgravelbaan is aangelegd.



Nederland en Canada troffen elkaar zes keer eerder en beide landen wonnen drie ontmoetingen. In 1987 vond het laatste treffen plaats en toen won Canada in Vancouver met 3-0.