Richel Hogenkamp naar hoofdtoernooi US Open

De 19-jarige Gracheva staat 184ste op de wereldranglijst, Hogenkamp is terug te vinden op plaats 208. De Doetinchemse begon sterk en brak direct de service van haar Russische opponente. In de vierde game trok Gratsjeva de stand weer gelijk. Na meerdere breakkansen sloeg Hogenkamp in de negende game toe. Ze brak de service van de Russin met een lovegame en benutte haar tweede setpoint. De wedstrijd leek te keren met een 4-1-voorsprong voor de jonge Russin in de tweede set. Hogenkamp knokte zich echter terug. Ze werkte in de tiebreak drie setpoints weg en greep een ticket voor de US Open.



Hogenkamp deed twee keer eerder mee aan het hoofdtoernooi in New York, in 2016 en 2017. De laatste keer was ze op basis van haar wereldranking geplaatst. Een jaar eerder speelde ze eerst kwalificaties en haalde ze uit eindelijk de tweede ronde, wat haar beste prestatie op Flushing Meadows is.