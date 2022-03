Rick van der Ven en Laura van der Winkel schieten zich in EK-selectie

In Tokio nam Sjef van den Berg afscheid van de topsport. De opengevallen plek wordt tijdens de EK van 6 tot en met 12 juni ingenomen door Van der Ven. Hij vormt een team met de Tokio-gangers Steve Wijler en Gijs Broeksma die in de kwalificatiestrijd als eerste en tweede eindigden, waardoor ze automatisch een EK-ticket verdienden. Nummer drie Van der Ven voldeed ook aan de score-eisen en werd op basis daarvan aangewezen voor de EK als ook voor de wereldbekerwedstrijden in het Turkse Antalya (18-24 april) en in Gwangju (Zuid-Korea, 16-22 mei). De reserverol is voor Jonah Wilthagen.

Bij de vrouwen voldeed alleen Gabriela Schloesser aan de score-eis. Op grond van haar positie op de nationale ranglijst en haar prestaties in 2021 met andere andere een nieuw Nederlands record kreeg ook Laura van der Winkel (20) uit Best een plek in het EK-team. Ook Quinty Roeffen (tweede in de selectieprocedure) werd toegevoegd, zodat Oranje in München ook bij de vrouwen-recurve meedoet in de landenwedstrijd. Van der Winkel neemt ook deel aan de wereldbekerwedstrijden in Antalya en Gwangju.