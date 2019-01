Rijswijker Straver snelste Nederlandse motorrijder in eerste etappe Dakar Rally: ‘Een mooi begin’

Een prima eerste dag voor de motorrijder. De 84 kilometer lange etappe verliep uitstekend voor Straver. Dat in omgekeerde volgorde werd gestart, hiep daarbij. Zeker in vergelijking met een aantal landgenoten. “Gewoonlijk zijn Paul Spierings en Wesley Pittens sneller dan ik, maar omdat we in omgekeerde volgorde zijn gestart, zaten zij voor me. Wat later starten had al voordeel dat het navigeren gemakkelijker was. Ik kon de sporen volgen en hoefde alleen maar te controleren of ik goed zat. Daardoor kon ik lekker doorrijden.”