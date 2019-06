Riske na zege op Bertens: ‘Ik was bang voor 6-0, 6-0’

AMATEURVOETBAL Overzicht| Valkens­waard wint van PSV av en promoveert naar de tweede klasse

17:10 De laatste wedstrijden in de nacompetitie stonden op het programma. Valkenswaard heeft een plek in de tweede klasse veroverd. Het team was met 1-3 te sterk voor PSV av en laat die ploeg achter in de derde klasse.