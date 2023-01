Ritwinnaars wisselen elkaar in snel tempo af bij de motoren in Dakar Rally; thrillerachtige ontknoping in de maak

Luciano Benavides was de snelste aan het einde van de proef over 153 kilometer tussen Shaybah en Al Hofuf. De Argentijn kreeg echter een minuut tijdstraf wegens een snelheidsovertreding onderweg. Even dacht Michael Docherty het Nederlandse Husqvarna-team van manager Henk Hellegers aan een ritzege te helpen, want de Amerikaan belandde in de uitslag opeens bovenaan.

Toen was het wachten op de tijd die Kevin Benavides terug zou krijgen voor zijn hulpactie. De broer van Luciano kwam op ruim 22 minuten binnen. Had was opgehouden doordat hij zijn gecrashte teamgenoot Mattias Walkner assistentie had verleend totdat er medische hulp ter plaatse was. Het bleek om iets meer dan 23 minuten te gaan, waardoor de oudste van de twee broers met vertraging tot dagwinnaar werd uitgeroepen.

Het had niet veel gescheeld of de KTM-coureur had zijn ploeggenoot Toby Price van de eerste plaats in het motorklassement gestoten. De Australiër houdt een marge van 12 seconden over met nog een (korte) rit voor de boeg op zondag. Dat is er een zonder duinen. De laatste kregen de deelnemers in de dertiende etappe voor hun wielen.

Klein uit de rally

Slecht nieuws kwam er uit het kamp van het BAS World KTM Racing Team van Bart van der Velden uit Boekel. Mason Klein besloot niet meer op te stappen. Het lichaam van de jonge Amerikaan heeft zoveel butsen opgelopen bij meerdere crashes dat doorrijden onverstandig was.

Volledig scherm Mason Klein in betere dagen tijdens deze Dakar Rally. © Reuters

Klein was een van de smaakmakers van de eerste week met ook een etappezege. Vorig jaar eindigde hij als beste rally2-rijder op de negende plaats algemeen. Deze Dakar maakte hij zijn debuut in de rally-gp-klasse. Door valpartijen was hij in de tussenstand afgezakt naar de tiende plaats. Al vroeg in de wedstrijd verloor Van der Velden in de persoon van de Zuid-Afrikaan Bradley Cox ook al een van zijn kopstukken.

Zevende ritzege Loeb

Sébastien Loeb heeft een bijzondere reeks neergezet door bij de auto’s zijn zesde etappezege op rij te boeken. In totaal won hij dit jaar zelfs zeven etappes, maar in het eindklassement moet hij vrijwel zeker genoegen nemen met de tweede plaats. De achterstand op leider Nasser Al-Attiyah bedraagt ruim 1 uur en 20 minuten. De woestijnrally eindigt zondag in Dammam.

Uitslagen Dakar Rally dertiende etappe Shaybah - Al Hofuf over 153 km (onder voorbehoud):

Motoren

1. K. Benavides (Arg/KTM) in 2.21.47

2. Docherty (VSt/Husqvarna) op 0.27

3. L. Benavides (Arg/Husqvarna) 0.57 (incl. 1 minuut tijdstraf)

4. Van Beveren (Fra/Honda) 2.05

5. Price (Aus/KTM) 2.28

7. Howes (VSt/Husqvarna) 3.31

Klassement:

1. Price in 43.11.51 uur

2. K. Benavides op 0.12

3. Howes op 1.31

4. Van Beveren 15.51

5. Quintanilla (Chl/Honda) 15.59

Quads

1. Medeiros* (Bra/Yamaha) in 2.55.48 uur

2. Enrico (Chl/Yamaha) op 1.35

3. Moreno (Arg/Yamaha) 3.11

4. Copetti (VSt/Yamaha) 6.07

5. Giroud (Fra/Yamaha) 6.51

Klassement:

1. Giroud in 54.53.18 uur

2. Moreno op 40.20

3. Copetti 2.01.46

4. Varga (Slw/Yamaha) 2.57.21

5. Enrico 4.52.45

Auto’s

1. Loeb (Fra/Prodrive) in 2.26.17 uur

2. Al-Attiyah (Qat/Toyota) op 5.28 (incl. 1 minuut tijdstraf)

3. Ekström (Zwe/Audi) 6.31

4. Lategan (ZAf/Toyota) 9.27

5. Al Rajhi* (SAr/Toytoa) 10.56

R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined)

Klassement:

1. Al-Attiyah in 43.48.10 uur

2. Loeb op 1.21.42

3. Moraes (Bra/Toyota) 1.35.50

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.30.44

5. Lategan 2.38.20

SSV

1. E. Goczal (Pol/Can-Am) in 2.35.13 uur

2. Baciuska (Lit/Can-Am) op 4.19

3. Seaidan (SAr/Can-Am) 9.56

4. Navarro (Spa/Can-Am) 10.03

5. Mi. Goczal (Pol/Can-Am) 10.05

9. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 12.20

21. Otten (De Mortel/Can-Am) 31.18

Klassement:

1. Baciuska in 51.41.34 uur

2. E. Goczal op 3.24

3. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 23.01

4. Gonzalez (Arg/Can-Am) 1.09.34

5. Farres (Spa/Can-Am) 1.51.49

14. Spierings 7.31.41

22. Otten 13.54.49

Lichtgewicht prototype

1. Guthrie* (VSt/) in 2.41.08

2. Casale (Chl/Yamaha) op 0.50

3. Quintero (VSt/Can-Am) 0.57

4. Porem (Por/Yamaha) 6.26

5. Guttierrez (Spa/Can-Am) 6.27

9. Jones (VSt/Can-Am) 11.04

17. A. van Loon (Eersel/Can-Am) 28.49

Klassement:

1. Jones in 50.31.59 uur

2. Quintero (VSt/Can-Am) op 54.30

3. De Mevius (Bel/OT3) 1.33.28

4. Guttierrez 3.02.13

5. Lopez (Chl/Can-Am) 3.02.47

12. A. van Loon 11.25.01

Trucks

1. Macik (Tsj/Iveco) in 3.02.43 uur

2. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco) op 3.25

3. Valtr (Tsj/Tatra) 10.31

4. De Baar* (Ned/Renault) 14.56

5. R. de Groot (Ned/Iveco) 16.11

Van de Laar (Best/Iveco) 1.05.19

Hofmans (Ammerzoden/DAF)

Klassement:

1. Van Kasteren in 52.38.58 uur

2. Macik 1.16.42

Mitchel van den Brink (Ned/Iveco) 4.08.23

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.