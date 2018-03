Robbie Bax rekent als de beste in GP zijspancross in Oss

Twee tweede plaatsen in de manches waren zondag in Oss voldoende voor Daniël Willemsen en zijn bakkenist Robbie Bax voor de Grand Prix-zege. De wedstrijd kreeg een thrillerachtige ontknoping door het uitvallen van het duo Valentin Giraud/Elvijs Mucenieks.

De Frans/Letse combinatie leek op De Witte Ruijsheuvel souverein op weg naar de 2e manche-zege van de dag, toen het misging. Met name tienvoudig wereldkampioen Willemsen en secondant Robbie Bax uit Bergeijk sponnen garen bij tegenslagen van de concurrentie. In de 1e manche was titelhouder Etienne Bax, de broer van Robbie al uitgevallen met een gebroken sleutelbeen.

Willemsen, eerder op de middag 2e in de openingsheat achter Giraud, moest enkel nog de Belg Marvin Vanluchene van zich afhouden om zeker te zijn van dagwinst. Het was voldoende om 1 punt voorsprong te houden op de verrassende winnaar van de 2e manche, Koen Hermans die dit seizoen een nieuw duo vormt met Nicolas Musset. De Fransman hielp in 2017 nog Etienne Bax aan diens 2e wereldtitel.

Winstkansen

Willemsen kwam zelf in de 2e omloop even vast te staan door een stilvallende achterblijver. Het was bakkenist Bax die als eerste doorhad dat er nog winstkansen lagen in de Osse GP. Hij zag in een ooghoek de uitgevallen Giraud stilstaan bij een rokende motor. Meer motivatie had Willemsen niet nodig om weer een memorabele GP-zege aan zijn indrukwekkende palmares toe te voegen.