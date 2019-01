Robin Haase doorbreekt negatieve reeks in Melbourne

Australian OpenMet een prima overwinning op Guillermo Garcia-Lopez heeft Robin Haase voor het eerst in acht jaar de tweede ronde bereikt van de Australian Open. Hij versloeg de Spanjaard in drie sets: 7-5, 6-4, 7-5.

Op de loeihete achterafbaan 14 trof Nederlands enige mannelijke speler in het enkelspel de voormalig nummer 23 van de wereld. Garcia Lopez, 35 jaar, is inmiddels afgezakt tot plek 100 op de wereldranglijst, maar is het tennissen nog niet verleerd. Beiden schotelden het publiek een interessante, kwalitatieve partij voor vol gevoelige balletjes en fraaie punten.

Voor Haase was het geregeld de vraag wat hij zou gaan doen. Aanvallen, of in de rally hangen en eventueel wat vertragen met zijn slagen. Meestal koos hij goed. Een vroege break in de eerste set werd door Garcia-Lopez direct weer gerepareerd, maar op de break bij 5-5 had hij geen antwoord meer.

Overwicht

In de tweede set was het overwicht van Haase wat groter. Meteen in de eerste game kwam hij op 0-40, maar spaarde Garcia-Lopez. Een paar games later was het wel raak. Alleen bij het uitserveren kwam de prima spelende Haase onder druk te staan. Hij werkte twee breakpoints weg en sloeg op zijn zesde setpunt toe.

In de derde set waren de servicegames van beiden korter en ging het lang gelijk op. Maar bij 5-5 speelde Haase een paar goede punten en sloeg hij op het eerste breekpunt van de set direct toe. Het was, bij deze stand, een virtueel matchpoint. Het serveren voor de wedstrijd leverde geen probleem op.

En zo konden de paar handjesvol Nederlanders op de tribunes juichen. Het was voor Haase, op de vandaag uitgekomen wereldranglijst gezakt naar de 58ste plek, zijn eerste zege in Melbourne sinds 2011. Toen haalde hij de derde ronde. Afgelopen jaren had hij een aantal keren pech met de loting, maar kende ook een paar mindere beurten. In de volgende ronde speelt hij tegen de winnaar van het duel tussen Kyle Edmund, de als dertiende geplaatste Brit, en de Tsjech Tomas Berdych.