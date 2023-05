Robin Haase en Botic van de Zandschulp verliezen dubbelfinale Rome

LIVE eredivisie | Jesper Karlsson op dreef voor AZ op bezoek bij NEC

AZ bekleedt op dit moment de vierde plaats in de competitie. Toch jaagt het nog altijd vol op de derde plek van Ajax. Dat maakt het verschil tussen Europa League-voetbal of Conference League-voetbal. Het gat is slechts twee punten. Het duel tussen Ajax en FC Utrecht volg je hier en in dit liveblog blijf je volledig op de hoogte van NEC tegen AZ.