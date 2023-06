Robin Haase en Tallon Griekspoor overleven in eerste ronde dubbelspel matchpoint in Rosmalen

Hoogeloon laat sprookje nog voortduren en staat opnieuw in finale nacompeti­tie; Wilhelmina Boys verlaat trots het strijdto­neel

Vorig jaar bewees Hoogeloon in de nacompetitie al over een lange adem te beschikken, hetgeen uitmondde in een fabelachtige promotie naar de tweede klasse. Zondag 18 juni speelt de ploeg na een 3-2 zege op Wilhelmina Boys opnieuw een finale in de play-offs, nu voor lijfsbehoud.