Roeblev en Medvedev leiden Rusland naar eindzege Daviscup

Christian Horner na crash Verstappen: ‘Max is gefrus­teerd, maar moet zich snel herpakken’

Max Verstappen moet het missen van pole position in de Grote Prijs van Saudi-Arabië zo snel mogelijk achter zich laten, zei teambaas Christian Horner van Red Bull Racing. ,,Hij is gefrustreerd en dat is begrijpelijk, want hij was aan een machtige ronde bezig, maar hij moet zich snel herpakken en zondag vanaf startplek drie een hele goede race rijden.”

4 december